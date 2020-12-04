Euro
9.50
Dolar
7.82
BIST 100
1,330.87
Altın
1,833.43
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Antalya'da kamu personeli serbest kıyafetle çalışabilecek

Antalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında kamu kurumlarında görev yapan personel, temizlenmesi daha kolay ve rahat elbiselerle çalışabilecek.

Süleyman Elçin   | 04.12.2020
Antalya'da kamu personeli serbest kıyafetle çalışabilecek

Antalya

Antalya Valiliğince, Kovid-19 tedbirleri kapsamında yeni kararlar alındı. Buna göre kamu kurumlarında görev yapan personel ve yöneticilerin, mesaiye serbest kıyafetle gelmesi kararlaştırıldı.

Söz konusu kararla kamu kurumlarında görev yapan işçi, personel ve yöneticiler, temizlenmesi daha kolay ve rahat elbiselerle, kamu etiğini zedelemeyecek ve "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik" hükümlerini çok fazla esnetmemek suretiyle ikinci bir karara kadar serbest kıyafetlerle çalışabilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DSÖ'den 'pandemi sonrası dünyayı daha zorlu sorunlar bekliyor' uyarısı
Türkiye'de son 24 saatte 32 bin 736 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 193 kişi hayatını kaybetti
Avusturya’da yaygın Kovid-19 testlerine başlandı
ABD'de son 24 saatte 3 bin 31 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
İran'da son 24 saatte 347 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Benzer haberler

DSÖ'den 'pandemi sonrası dünyayı daha zorlu sorunlar bekliyor' uyarısı

DSÖ'den 'pandemi sonrası dünyayı daha zorlu sorunlar bekliyor' uyarısı

Türkiye'de son 24 saatte 32 bin 736 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 193 kişi hayatını kaybetti

Antalya'da kamu personeli serbest kıyafetle çalışabilecek

Avusturya’da yaygın Kovid-19 testlerine başlandı

Avusturya’da yaygın Kovid-19 testlerine başlandı
İran'da son 24 saatte 347 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

İran'da son 24 saatte 347 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Aytemiz Alanyaspor'da Efecan Karaca Kovid-19'a yakalandı

Aytemiz Alanyaspor'da Efecan Karaca Kovid-19'a yakalandı