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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Emektar madencilerimizin günü kutlu olsun

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "4 Aralık Dünya Madenciler Günü" dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Abdullah Yasin Güler   | 04.12.2020
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Emektar madencilerimizin günü kutlu olsun

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Enerjide tam bağımsız Türkiye hedefimize alın terleriyle katkı veren emektar madencilerimizin 4 Aralık Dünya Madenciler Günü kutlu olsun." ifadesini kullandı.

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