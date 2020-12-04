Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Emektar madencilerimizin günü kutlu olsun
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "4 Aralık Dünya Madenciler Günü" dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Enerjide tam bağımsız Türkiye hedefimize alın terleriyle katkı veren emektar madencilerimizin 4 Aralık Dünya Madenciler Günü kutlu olsun." ifadesini kullandı.
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Enerjide tam bağımsız Türkiye hedefimize alın terleriyle katkı veren emektar madencilerimizin #4AralıkDünyaMadencilerGünü kutlu olsun.— Fuat Oktay (@fuatoktay) December 4, 2020