Euro
6.33
Dolar
5.75
BIST 100
106,903.70
Altın
1,463.47
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Antalya'da denizde hortum oluştu

Antalya'nın Alanya ilçesinde denizde hortum oluştu.

Mustafa Kurt   | 30.11.2019
Antalya'da denizde hortum oluştu Fotoğraf: Orhan Çiçek / AA

Antalya

Alanya ilçesinde iki gündür yer yer etkili olan yağışlar sırasında İncekum Mahallesi açıklarında denizde hortum oluştuğu gözlendi. 

Hortum herhangi bir zarara neden olmadan etkisini kısa sürede yitirdi.

İlçenin farklı noktalarından görülen hortumu vatandaşlar ve tatilciler de izleyerek cep telefonlarıyla görüntüledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Rusya'nın Libya'da artan nüfuzu ABD politikasını değişime zorluyor
Demokratların başkan adaylığı yarışı karışık ve belirsiz
Zaman İran'ın aleyhine işliyor
AB'nin iç sorunları derinleşiyor
Suudi Arabistan'da ulema ile siyasi otorite arasındaki rekabet

Benzer haberler

Antalya'da denizde hortum oluştu

Antalya'da denizde hortum oluştu

'Turizm politikalarında radikal değişikliklere gittik'

Antalya 15 milyon turistle rekora imza attı

Kick boksta hedef her kesime hitap etmek

Kick boksta hedef her kesime hitap etmek
Alanya'da 82 ülkeden yabancı yaşıyor

Alanya'da 82 ülkeden yabancı yaşıyor
Batı Akdeniz ve Güney Ege'de yarın için şiddetli ve aşırı sağanak uyarısı

Batı Akdeniz ve Güney Ege'de yarın için şiddetli ve aşırı sağanak uyarısı