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Kafası demir korkuluklara sıkışan yavru köpeği itfaiye kurtardı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, kafası demir korkuluklara sıkışan yavru köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

Ali Ballı   | 30.11.2019
Kafası demir korkuluklara sıkışan yavru köpeği itfaiye kurtardı

Muğla

Kesikkapı Mahallesi 501. Sokak'ta, DSİ kanalının demir korkuluklarına yavru köpeğin kafasının sıkıştığını görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. 

Kafası demir korkuluklara sıkışan yavru köpeği itfaiye kurtardı

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, demir korkuluğu keserek yavru köpeği sıkıştığı yerden kurtardı.

Kurtarma anı ekiplerce cep telefonuyla görüntülendi.

Köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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