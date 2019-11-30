Kafası demir korkuluklara sıkışan yavru köpeği itfaiye kurtardı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, kafası demir korkuluklara sıkışan yavru köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.
Muğla
Kesikkapı Mahallesi 501. Sokak'ta, DSİ kanalının demir korkuluklarına yavru köpeğin kafasının sıkıştığını görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, demir korkuluğu keserek yavru köpeği sıkıştığı yerden kurtardı.
Kurtarma anı ekiplerce cep telefonuyla görüntülendi.
Köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.