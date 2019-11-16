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Antalya'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Antalya'nın Elmalı ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Orhan Onur Gemici   | 16.11.2019
Antalya'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre sarsıntı, saat 21.14'te ve yerin 53 kilometre derinliğinde oluştu.

Antalya AFAD Müdürü Fevzi Timur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin derinliğinden dolayı etkisinin fazla olamayacağını belirterek kendilerine herhangi bir olumsuzluk iletilmediğini belirtti.

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