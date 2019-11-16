Antalya'da 4,2 büyüklüğünde deprem
Antalya'nın Elmalı ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre sarsıntı, saat 21.14'te ve yerin 53 kilometre derinliğinde oluştu.
Antalya AFAD Müdürü Fevzi Timur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin derinliğinden dolayı etkisinin fazla olamayacağını belirterek kendilerine herhangi bir olumsuzluk iletilmediğini belirtti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.