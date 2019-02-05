Antalya'da 4,2 büyüklüğünde deprem

ANTALYA

Antalya'nın Kumluca ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.11'de Kumluca'da 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 7,31 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kumluca'da depremi hisseden vatandaşlar, cadde ve sokaklara çıkarak, bir süre bekledi.

Kumluca Kaymakamı Hakkı Uzun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, deprem nedeniyle kendilerine şu ana kadar ulaşan herhangi bir olumsuzluğun olmadığını söyledi.

Esnaf Emre Ceylan, iş yerinde depremi hissettiğini ve hemen dışarıya koştuğunu belirterek, "Çok şükür uzun sürmedi." dedi.

Muhabir: Mehmet Çakmak