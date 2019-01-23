'Antalya için tarımda ve turizmde 2019 daha iyi olacak'

Antalya Valisi Karaloğlu, turizm verilerine bakıldığında, erken rezervasyonlara göre daha iyi bir sezonun geldiğini belirterek, "İnşallah bu sene tarımsal ihracatın da turizmle beraber daha iyi olacağını varsayıyoruz."dedi.

Fotoğraf: AA/Hatice Özdemir Tosun

ANTALYA

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Ticaret Borsası tarafından düzenlenen Kent Buluşmaları toplantısında, turizm ve tarım kenti Antalya'nın iki sektörde ülke ekonomisine önemli ölçüde katkı sağladığını söyledi.

Antalya'da tarımın gelişmesi, üretimde zararlı unsurlarla mücadele edilmesi, çiftçinin eğitilmesi konusunda önemli çalışmalar yapıldığını aktaran Karaloğlu, çiftçinin de bu konuda kendilerine destek olması gerektiğini ifade etti.

Sera atıklarının bertaraf edilmesi noktasında sıkıntılar yaşandığına işaret eden Karaloğlu, atıklar konusunda biyolojik metotlarla yok edecek bir mekanizma oluşturulması ve atıkları ekonomik olarak değerlendirmesi gerektiğini dile getirdi.

Kırsal alanlarda genç nüfusun azaldığını, bu nedenle tarımsal faaliyetin olumsuz yönde etkilendiğini aktaran Karaloğlu, genç nüfusu kırsal alanlara çekilmesi için de önemli destekler verildiğini bildirdi.

"Rusya bu yıl 100 bin ton domates talep edeceğini duyurdu"

Antalya'da 2018 yılının gerek tarım gerekse turizm açısından iyi geçtiğini vurgulayan Karaloğlu, "Türkiye'de yaşanan sıkıntıları Antalya'da hissetmedik. Antalya daha rahat bir sezon geçirdi. İnşallah bu yıl geçen yıldan daha iyi olacak. Şu anda verilere, özellikle turizm verilerine baktığımızda erken rezervasyonlara göre daha iyi bir sezonun geldiğini görüyoruz." dedi.

Antalya'nın sadece Antalya'yı değil, Türkiye'yi ve yurt dışını da doyuran bir kent olduğuna işaret eden Karaloğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Bugün 500 milyon dolarlık tarımsal ihracatı olan bir şehirden bahsediyoruz. Bu önemlidir. Her geçen yıl da tarımdaki ihracatımız artıyor. Bunu da sevinerek ifade etmek lazım. İnşallah bu sene tarımsal ihracatın da turizmle beraber daha iyi olacağını varsayıyoruz. Rusya'daki gelişmeleri takip ediyorsunuz. Rusya 2016'dan sonra önce 50 bin ton şimdi de bu sene 100 bin ton domates talep edeceğini ifade etti. Biz bunu biliyorduk, Rusya'nın yaş sebze ve meyve ihtiyacını Türkiye'den, Antalya'dan başka daha uygun koşullarda temin etme şansının olmadığını biliyorduk. Beklediğimiz noktaya geldi, daha da iyi noktaya gelecektir."

"Sebze ve meyveleri kömür taşıdığınız kamyonlara yükleyemezsiniz"

Hal yasasındaki amacın kaliteli ve uygun fiyatta ürünü tüketiciye sunmak olduğunu ifade eden Karaloğlu, tarladan çıkan ürünün vatandaşın mutfağına girinceye kadar yüzde 30 kayıp yaşadığını, bu durumun da fiyata yansıdığını kaydetti.

Bu kaybın yüzde 5 ya da 7'lere indiğinde fiyatın da düşeceğini dile getiren Karaloğlu, "Yaş sebze ve meyveyi kömür taşıdığımız kamyonlara yükleyip seyahat ettirmemeliyiz. Belli soğutma sistemleri olan taşıma zincirlerini oluşturmalı, bir yerden bir yere nakletmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır da tarım üreticilerinin toprak konusunda sıkıntı yaşadığını, hazineye ait arazilerin envanteri ve tahsisi konusunda destek istedi.

Mevsim ya da iklim şartları nedeniyle sebze ve meyve fiyatlarında artış olduğunda bu durumun üreticiye yansıtıldığını, üreticilerin itibarsızlaştırıldığını öne süren Çandır, üreticilerin itibarsızlaştırılmaması gerektiğini söyledi..

Toplantıda sektör temsilcileri yaşadıkları sıkıntıları aktardı.

Muhabir: Hatice Özdemir Tosun