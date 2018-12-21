Ankesörlü telefon soruşturmasında 16 şüpheliye gözaltı

BURSA

Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik ankesörlü telefon soruşturması kapsamında, haklarında yakalama kararı çıkarılan 20 zanlıdan 16'sı gözaltına alındı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, FETÖ'nün askeriye içindeki mahrem yapılanmasında yer aldıkları ve ankesörlü telefonla ardışık aramalar yaptıkları tespit edilen bir albay, 2 binbaşı, 4 yüzbaşı, 8 astsubay, 2 uzman çavuş, bir üsteğmen ve 2 askeri öğrenci hakkında gözaltı kararı verildi.

Emniyet güçlerinin düzenlediği operasyonla 8'i muvazzaf asker 16 şüpheli yakalandı. 4 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.







