Diyarbakırlılar şehit polis Tuncer'in yasını tutuyor

DİYARBAKIR - Şükrü Gündüz

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde vatandaşlar, polis memuru Nazım Tuncer'in PKK'lı teröristlerce şehit edilmesinin üzüntüsünü yaşıyor.

Yaklaşık 5 yıldır görev yaptığı ilçede, çocuktan yaşlısına her yaştan kişi ile iyi diyalog kuran ve meslektaşlarının da desteği ile topladığı yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştıran Tuncer'in, 4 gün önce PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit düşmesi Hanilileri yasa boğdu.

Çok sevdikleri ve "Hani'nin Nazım ağabeyi" olarak nitelendirdikleri Tuncer'in şehadetinden büyük üzüntü duyan vatandaşlar, Hani Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek şehidin meslektaşlarına başsağlığı diliyor. Her gün yüzlerce kişinin ziyaret ettiği Hani Emniyet Müdürlüğünde, şehit polisin kahramanlığı ve yardımseverliği anlatılarak terör örgütü PKK lanetleniyor.

Tayini çıkmasına rağmen ilçede kaldı

Silah arkadaşları Tuncer’in her olayda en önde koştuğunu, polislerin kestikleri kurban etlerini, rencide olmamaları için gece ihtiyaç sahiplerinin evine bıraktığını belirterek, şehidin geçen yıl başka bir kente tayin olmasına rağmen Hani'de kalmayı tercih ettiğini söyledi.

Dikkati sayesinde bombalı araç imha edildi

Tuncer’in kahramanlıklarının anlatan meslektaşları, 18 Mart 2017 günü şehidin dikkati sayesinde içerisinde 120 kilogram el yapımı patlayıcı bulunan aracın tespit edildiğini ve bombanın etkisiz hale getirildiğini anlattı.

Şehidin özellikle gençlerin uyuşturucu ve terör şebekelerinin tuzağına düşmemesi için çok büyük çaba sarf ettiğini vurgulayan polisler, "Yaklaşık 6 ay önce yakında şehit olacağını dile getirmişti. Operasyona çıktığında karakolun içinde tekbirler getirerek 'şehit olacaksam, Allah bana çatışarak şehit olmayı nasip etsin' diye bağırmıştı." ifadelerini kullandı.

Şehidin "Hani'nin Nazım ağabeyi" olduğunu belirten esnaf Emre Oruç, Nazım Tuncer'i ilçe halkının çok sevdiğini söyledi.

Şehidin çok yardımsever olduğunu vurgulayan Oruç, şöyle konuştu:

"Vatandaşlara çok faydası dokundu. Hani halkı olarak ondan çok memnunduk, onu bir Hanili olarak görüyorduk. Polisten öte bir ağabeyimizdi. Nazım ağabeyimiz esnaftan ve polis arkadaşlarından topladığı yardımları öğrencilere ulaştırıyordu. Onu bir Hanili olarak görüyorduk ve çok seviyorduk. İki çocuğu maalesef yetim kaldı. Allah haklarını bırakmasın."

"Şehadeti bizi derinden üzdü"

Abacılar köyünün muhtarı Abdülaziz Demir de 5 yıldır ilçede görev yapan şehit Nazım Tuncer'in şehadetinin kendilerini çok üzdüğünü vurgulayarak, "Namazında, niyazında tam bir Anadolu insanıydı. Camide, kahvede, çarşıda halkla iç içe biriydi. Onunla diyaloğumuz çok iyiydi. Şehadeti bizi derinden üzdü. İnşallah bir daha böyle olaylar yaşanmaz." dedi.

"Fotoğrafına bakınca gözlerim doluyor"

İlçe sakinlerinden Akif Topkaya da şehidi çok sevdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Şehit olmasına çok üzüldük. Fakir fukaraya yardımcı oluyordu. Gençleri çok seviyordu, onları uyuşturucudan uzak tutmaya çalışıyordu. Hani için büyük bir kayıp. Şehit olduğundan beri sosyal medya haberlerini okumuyorum. Fotoğrafına bakınca gözlerim doluyor. Çok değerli bir insandı. Allah rahmet etsin."