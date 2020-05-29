Euro
7.61
Dolar
6.84
BIST 100
104,986.40
Altın
1,733.41
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih Sondaj Gemisi’nin Haydarpaşa Limanı’ndan Karadeniz’e uğurlama törenine katılıyor
logo
Türkiye

Ankara'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Ankara'nın Çubuk ilçesinin yüksek kesimlerine mayısın son günlerinde kar yağdı.

Hüseyin Yiğiner   | 29.05.2020
Ankara'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu Fotoğraf: Hüseyin Yiğiner/AA

Ankara

Ankara'nın Çubuk İlçesi merkezinde sağanak şeklinde etkili olan yağış, yüksek kesimlerde Karagöl ve Yukarı Çavundur bölgelerinde kar şeklinde etkisini gösterdi.

Çevredeki yaylalar beyaza büründü. Yaylaya çıkanlar kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşadı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Güney Kore'de okullar yeniden kapatıldı
Kovid-19'u önlemek için evde de maske takmak faydalı olabilir
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 103 bin 379'a yükseldi
Lübnan'da yeniden açılan camilerde cuma namazı kılındı
İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü Başkanı Brusaferro: Sonbaharda ikinci dalga olabilir

Benzer haberler

Ankara'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Ankara'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Başkentte gök gürültülü sağanak etkili oldu

Konya'da YHT seferleri yeniden başladı

Yörüklerin yayladaki yaşam mücadelesi bayramda da sürdü

Yörüklerin yayladaki yaşam mücadelesi bayramda da sürdü
Göçerlerin 50 günlük zorlu yayla yolculuğu sürüyor

Göçerlerin 50 günlük zorlu yayla yolculuğu sürüyor
Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Gazi, Kovid-19 dolayısıyla evde kaldığı süreci anlattı

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Gazi, Kovid-19 dolayısıyla evde kaldığı süreci anlattı