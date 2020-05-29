Ankara'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
Ankara'nın Çubuk ilçesinin yüksek kesimlerine mayısın son günlerinde kar yağdı.
Ankara
Ankara'nın Çubuk İlçesi merkezinde sağanak şeklinde etkili olan yağış, yüksek kesimlerde Karagöl ve Yukarı Çavundur bölgelerinde kar şeklinde etkisini gösterdi.
Çevredeki yaylalar beyaza büründü. Yaylaya çıkanlar kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.