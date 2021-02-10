Euro
8.57
Dolar
7.07
BIST 100
1,544.05
Altın
1,842.79
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Ankara'da uyuşturucu operasyonu

Ankara'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilogram 600 gram esrar, 935 gram kokain ve 150 bin lira ele geçirildi, iki kişi gözaltına alındı.

Fırat Taşdemir,Cankut Taşdan   | 10.02.2021
Ankara'da uyuşturucu operasyonu

Ankara

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, B.D. isimli kişi üzerinde 0,53 gram kokain bulması üzerine inceleme başlattı.

Olayla ilgisi olduğu tespit edilen C.D'nin evinde ve kullandığı 34 FZ 3289 plakalı araçta yapılan aramalar sonucunda 1 kilo 600 gram esrar, 935 gram kokain, 150 bin lira, iki ruhsatsız tabanca ile çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

B.D'ye "kullanma için uyuşturucu madde bulundurmak, kabul etmek veya satın almak" suçlarından, C.D'ye ise TCK 188 maddesi gereğince "uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak" suçundan işlem yapıldı.

Gözaltına alınan iki şüpheli, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa'da Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 80 bini geçti
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'a bağlı ölümler artmaya devam ediyor
Peru'da ilk koronavirüs aşısı bir doktora yapıldı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Yunanistan'ın başkenti Atina ve Pire'de 'sert kapanmaya' gidiliyor

Benzer haberler

Ankara'da uyuşturucu operasyonu

Ankara'da uyuşturucu operasyonu

İYİ Parti Milletvekili Çakırlar kalp rahatsızlığına bağlı hastanede kontrol altında olduğunu açıkladı

Cami inşasına destek için başladığı ekmek yapımı gelir kapısı oldu

FETÖ'den 5 yıldır aranan dernek başkanı ile karısı 'gaygubet evi'nde yakalandı

FETÖ'den 5 yıldır aranan dernek başkanı ile karısı 'gaygubet evi'nde yakalandı
Ankara'da Boğaziçi Üniversitesindeki protestolara destek amaçlı izinsiz gösteride bir polisin kolu kırıldı

Ankara'da Boğaziçi Üniversitesindeki protestolara destek amaçlı izinsiz gösteride bir polisin kolu kırıldı
Bursa'da 600 polisin katıldığı uyuşturucu operasyonunda çok sayıda şüpheli yakalandı

Bursa'da 600 polisin katıldığı uyuşturucu operasyonunda çok sayıda şüpheli yakalandı