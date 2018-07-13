Ankara'da telefon kaçakçılarına operasyon: 13 gözaltı

ANKARA

Ankara'da, yurt dışından kaçak yollarla cep telefonu ve yedek parçası getiren 15 kişiden 13'ünün yakalandığı bildirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "yurt dışından Türkiye'ye kaçak yollarla cep telefonu ile cep telefonu yedek parçası getiren örgüte yönelik operasyonda 15 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Şu ana kadar 13 kişinin yakalandığı, 2 kişinin de arandığı ifade edilen açıklamada, operasyon sırasında yapılan aramalarda kaçak yollarla getirilen 184 cep telefonu ile bin 429 cep telefonu yedek parçası ele geçirildiği kaydedildi.