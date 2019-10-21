Euro
6.50
Dolar
5.82
BIST 100
97,575.92
Altın
1,492.50
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Sözcüsü Öztrak, MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor
logo
Türkiye

Ankara'da servis minibüsü devrildi: 15 yaralı

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, işçileri taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı.

Nuğman Göktaş   | 21.10.2019
Ankara'da servis minibüsü devrildi: 15 yaralı

Ankara

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, işçileri taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı.

Hüseyin Y'nin kullandığı 06 BGN 097 plakalı servis minibüsü, Karatepe Caddesi'nde refüjdeki direğe çarparak devrildi.

Kazada, sürücü ile minibüsteki 14 kişi yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, çalışmaların ardından normale döndü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Barış Pınarı'nın cepheleri
El Chapo'nun mirası: Meksika'da şiddet ve uyuşturucu
'Barış Pınarı' kara propogandayı da yendi
Cezayir'de gizli iktidar mücadelesi
Sahanın masaya yansıması: ABD ile mutabakat ve Güvenli Bölge

Benzer haberler

Ankara'da servis minibüsü devrildi: 15 yaralı

Ankara'da servis minibüsü devrildi: 15 yaralı

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışan işçileri taşıyan servis kamyona çarptı: 2 ölü

Çankırı'da cenazeye gidenleri taşıyan otobüs devrildi: 34 yaralı

Sudan'da yolcu otobüsleri çarpıştı: 21 ölü

Sudan'da yolcu otobüsleri çarpıştı: 21 ölü
Tur otobüsü devrildi: 1 ölü, 34 yaralı

Tur otobüsü devrildi: 1 ölü, 34 yaralı
Trabzon'da yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 20 yaralı

Trabzon'da yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 20 yaralı