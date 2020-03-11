Ankara'da Peru mutfağı tanıtıldı
Başkentte Peru'nun Ankara Büyükelçiliği ve Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü iş birliğinde Peru mutfağı tanıtıldı.
Ankara
Bilkent Üniversitesinin "Uluslararası Mutfaklar" dersleri kapsamında, üniversitenin uygulama restoranı "Le Piment Rouge"da düzenlenen etkinliğe Peru'nun Ankara Büyükelçisi Campana Boluarte, Bilkent Üniversite Rektörü Prof. Dr. Abdullah Atalar, Arjantin'in Ankara Büyükelçisi Jorge Alejandro Mastropietro, Kosta Rika'nın Ankara Büyükelçisi Gustavo Campos Fallas, Meksika'nın Ankara Büyükelçisi Jose Luis Martinez y Hernandez, Kolombiya'nın Ankara Büyükelçisi Julio Anibal Riano Velandia, Şili'nin Ankara Büyükelçisi Armin Andereya, Paraguay'ın Ankara Büyükelçisi Ceferino Valdes ile diplomatik temsilciler ve davetliler katıldı.
Peru'nun Ankara Büyükelçisi Campana Boluarte, burada yaptığı konuşmada, ülkesinin mutfağının lezzetlerinin Türkler tarafından tanınmaya başlandığını ve Peru'nun gastronomi derslerinin yakın gelecekte Bilkent Üniversitesinin akademik müfredatında kalıcı olarak yer edineceğini belirtti.
Campana Boluarte, ülkelerin tanıtımında mutfak kültürünün önemli bilgiler verdiğini, bu çerçevede Peru mutfağını tanıtmaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek, katılımcılar ve Bilkent Üniversitesi yetkililerine teşekkür etti.
Bilkent Üniversite Rektörü Prof. Dr. Abdullah Atalar da Türkiye ve Peru'nun coğrafi olarak birbirine uzak olsa da kültürel anlamda birçok benzer özelliğe sahip bulunduğunu söyledi.
Rektör Atalar, organizasyonda emeği geçenlere şükranlarını sundu.
İki gün sürecek etkinlikte Perulu ünlü şefler Bruno Santa Cruz ve Jean Carlo Milla 40 öğrenciye pratik yemek pişirme dersleri verecek.
Etkinlik kapsamında katılımcılara Peru mutfağından çeşitli yemekler ikram edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.