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Yunan sahil güvenlik botu Türk kara sularından çıkarıldı

Bodrum bölgesinde Türk kara sularını ihlal eden Yunan sahil güvenlik botu, Türk sahil güvenlik botu tarafından sürülerek çıkarıldı.

Muhammed Boztepe   | 11.03.2020
Yunan sahil güvenlik botu Türk kara sularından çıkarıldı

Ankara

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Türk sahil güvenlik botu tarafından Yunan unsurunun Türk kara sularından çıkarılması sırasında 2 bot arasında sürtme yaşandı. 

Yunan sahil güvenlik botu, Türk sahil güvenlik botunun kararlı manevraları üzerine Türk kara sularını terk etti.

Sahil Güvenlik Komutanlığının, tüm unsurlarıyla denizlerin güvenliğini sağlamak üzere 7 gün 24 saat görevinin başında olduğu kaydedildi.

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