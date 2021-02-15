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Ankara'da kar yağışı akşam saatlerinde etkisini artırdı

Başkent'te sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, kısa sürede kenti etkisi altına aldı, cadde ve sokaklar ile parklar beyaza büründü.

Aybüke İnal Kamacı   | 15.02.2021
Ankara'da kar yağışı akşam saatlerinde etkisini artırdı Fotoğraf: Aytaç Ünal/AA

Ankara

Akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı zaman zaman tipiye döndü. Şehrin ana yollarında trafik yoğunluğu yaşandı.

Kar yağışını fırsat bilen çocuklar, poşetlerle kayarak doyasıya eğlendi. Kar topu oynayan çocukların mutluluğu renkli görüntüler oluşturdu.

Sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı saatlerde ise sokakta kartopu oynamaya devam eden çocuklar, görevli ekiplerce uyarıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye ekipleri, yollarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için tuzlama ve kar küreme çalışmaları yapıyor.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri ise sorumluluk sahalarında denetimlerini sürdürüyor.

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