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Türkiye

Ankara'da hayvanlara müdahale için ilk yardım eğitimi verilecek

Ankara Büyükşehir Belediyesince, vatandaşların acil durumlarda yaralı ve hasta hayvanlara müdahale edebilmeleri için ilk yardım eğitimi verilecek.

Fırat Taşdemir   | 19.11.2019
Ankara'da hayvanlara müdahale için ilk yardım eğitimi verilecek

Ankara

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, hayvanseverlere ücretsiz olarak verilecek teorik ve uygulamalı eğitim, 23 Kasım Cumartesi günü 13.30-17.00 saatlerinde Belediye Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek. 

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, "Silahlı yaralanmalardan trafik kazalarına, yanmalardan boğulmalara kadar çeşitli acil durumlarda hayvanlara nasıl müdahale edileceği konusunda üniversitelerden gelen uzman eğitmenlerimiz bu eğitimleri verecek." ifadelerini kullandı.

"Toplumsal bilinçlenmeyi artırmak istiyoruz"

Aslan, toplumsal bilinçlenmeyi artırmak istediklerini, bu kapsamda veterinerler, bilim insanları, üniversiteler ve hayvanseverlerle hareket etmek istediklerini kaydetti.

Kurtuluş Evcil Hayvanlar Sağlık Merkezi Sorumlu Veterineri Elif Funda Karaisaoğlu Onga ise hayvanlara ilk yardımın hayat kurtardığına dikkati çekti.

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