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Ankara Emniyet Müdürlüğü binasının yapımı tamamlandı

İçişleri Bakanı Soylu, 15 Temmuz'da Fethullahçı Terör Örgütü'nün hedefi olan Ankara İl Emniyet Müdürlüğü binasının yapımının tamamlandığını açıkladı.

Muhammed Boztepe   | 03.07.2019
Ankara Emniyet Müdürlüğü binasının yapımı tamamlandı

Ankara

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 15 Temmuz'da Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hedefi olan Ankara İl Emniyet Müdürlüğü binasıyla ilgili bilgi verdi.

Bakan Soylu, "15 Temmuz'da darbecilere karşı kahramanca mücadele verilen ve hainlerin hedefi olan Ankara İl Emniyet Müdürlüğü binamızın yapımı tamamlandı. Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı. 

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