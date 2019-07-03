Ankara Emniyet Müdürlüğü binasının yapımı tamamlandı
İçişleri Bakanı Soylu, 15 Temmuz'da Fethullahçı Terör Örgütü'nün hedefi olan Ankara İl Emniyet Müdürlüğü binasının yapımının tamamlandığını açıkladı.
Ankara
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 15 Temmuz'da Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hedefi olan Ankara İl Emniyet Müdürlüğü binasıyla ilgili bilgi verdi.
15 Temmuz'da darbecilere karşı kahramanca mücadele verilen ve hainlerin hedefi olan Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Binamızın yapımı tamamlandı. Hayırlı uğurlu olsun pic.twitter.com/xWzfbXEHDO— Süleyman Soylu ⚡️ (@suleymansoylu) 3 Temmuz 2019
Bakan Soylu, "15 Temmuz'da darbecilere karşı kahramanca mücadele verilen ve hainlerin hedefi olan Ankara İl Emniyet Müdürlüğü binamızın yapımı tamamlandı. Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.