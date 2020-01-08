AnadoluJet dış hat uçuşlarına başlıyor
Türk Hava Yolları, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı‘ndan AnadoluJet markası ile dış hat seferlerine başlayacak.
İstanbul
Türk Hava Yolları (THY), İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı‘ndan AnadoluJet markası ile dış hat seferlere başlama kararı aldı.
THY tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "Türk Hava Yolları, büyüme stratejileri kapsamında 2020 yaz tarifesi itibarıyla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı‘ndan Ortaklığımızın AnadoluJet markası ile dış hat seferlere başlama kararı almıştır." ifadelerine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.