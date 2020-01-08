Euro
6.58
Dolar
5.91
BIST 100
112,876.00
Altın
1,559.56
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
ABD Başkanı Trump konuşuyor
logo
Türkiye

AnadoluJet dış hat uçuşlarına başlıyor

Türk Hava Yolları, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı‘ndan AnadoluJet markası ile dış hat seferlerine başlayacak.

Burhan Sansarlıoğlu   | 08.01.2020
AnadoluJet dış hat uçuşlarına başlıyor

İstanbul

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı‘ndan AnadoluJet markası ile dış hat seferlere başlama kararı aldı.

THY tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "Türk Hava Yolları, büyüme stratejileri kapsamında 2020 yaz tarifesi itibarıyla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı‘ndan Ortaklığımızın AnadoluJet markası ile dış hat seferlere başlama kararı almıştır." ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran’ın misillemesiyle Kasım Süleymani konusu kapanır mı?
Küresel ekonomideki belirsizlik ABD-İran gerginliği ile derinleşiyor
Avusturya’da yeni hükümet Müslümanların hayatını daha da zorlaştıracak
AB'nin kısır dış politikası küresel etkisini zayıflatıyor
İran krizinde dönüşü olmayan noktaya nasıl gelindi?

Benzer haberler

THY'nin Irak ve İran seferleri geçici olarak durduruldu

THY'nin Irak ve İran seferleri geçici olarak durduruldu

AnadoluJet dış hat uçuşlarına başlıyor

THY uçağı Johannesburg Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı

THY'den 4 yeni dış hat müjdesi

THY'den 4 yeni dış hat müjdesi
THY'den Boeing 737 Max uçaklarına ilişkin açıklama

THY'den Boeing 737 Max uçaklarına ilişkin açıklama
Nijerli mavi gözlü Rukiye ilaç bulamazsa 6 ay sonra kör olabilir

Nijerli mavi gözlü Rukiye ilaç bulamazsa 6 ay sonra kör olabilir