Euro
8.27
Dolar
6.99
BIST 100
1,135.55
Altın
1,971.70
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Anadolu Otoyolu'nda bayram tatili yoğunluğu

Kurban Bayramı için yola erken çıkan sürücüler, otoyolun Düzce ve Bolu Dağı kesiminde yoğunluğa neden oluyor.

Zafer Göder,Ömer Ürer   | 30.07.2020
Anadolu Otoyolu'nda bayram tatili yoğunluğu Fotoğraf: Zafer Göder/AA

Bolu/Düzce

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla memleketlerine gitmek için yola erken çıkan sürücüler, Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Bolu Dağı kesiminde akıcı yoğunluğa neden oluyor.

Kurban Bayramı için erkenden yola çıkan vatandaşlar, Anadolu Otoyolu'nun Sarıçökek, Bolu Dağı viyadükleri, Bolu Dağı Tüneli, Elmalık, Abant Kavşağı ile Karadeniz bağlantı yolu olarak kullanılan Gerede gişeleri kesimlerinde zaman zaman yoğunluk yaşanmasına neden oluyor.

Düzce Kaynaşlı gişeleri ile tünel arasında bulunan 1, 2 ve 3'üncü viyadükler kesiminde ise akıcı yoğunluk gözleniyor.

Otoyoldaki dinlenme tesislerinin girişlerinde yavaşlayan araçlar nedeniyle bu kesimlerde yoğunluğun arttığı görülüyor.

D-100 kara yolunda ise trafik normal akışında seyrederken, Zonguldak ve Bartın'a gitmek isteyen sürücüler ise Bolu'nun Yeniçağa ilçesinin çıkışındaki Mengen Kavşağı kesiminde kısmi yoğunluğa sebebiyet veriyor.

Karayolları ekiplerinin yanı sıra Bolu ile Düzce İl Emniyet müdürlüklerine bağlı trafik ekipleri, otoyolda ulaşımın aksamaması için kontrollerini aralıksız sürdürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
FIFA'dan paydaşlarına 1,5 milyar dolarlık destek
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bin 238'e yükseldi
Koronavirüs salgınında son 24 saat
İçişleri Bakanı Soylu başkanlığında Kurban Bayramı tedbirlerine ilişkin toplantı yapılıyor

Benzer haberler

Anadolu Otoyolu'nda bayram tatili yoğunluğu

Anadolu Otoyolu'nda bayram tatili yoğunluğu

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde trafik yoğunluğu başladı

İçişleri Bakanı Soylu başkanlığında Kurban Bayramı tedbirlerine ilişkin toplantı yapılıyor

Türkiye'nin geçiş güzergahında bayramda 870 ekip görev alacak

Türkiye'nin geçiş güzergahında bayramda 870 ekip görev alacak
Bayram namazı saatleri

Bayram namazı saatleri
Ankara Müftü Vekili Ünal'dan 'bayramda Kovid-19 tedbirleri' açıklaması

Ankara Müftü Vekili Ünal'dan 'bayramda Kovid-19 tedbirleri' açıklaması