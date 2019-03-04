Amed Sportif Faaliyetler takımı oyuncusu hakkında soruşturma

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta hafta sonu oynanan Amed Sportif Faaliyetler-Sakaryaspor maçının ardından Sakaryasporlu 4 futbolcunun şikayeti üzerine rakip takımın futbolcusu Mansur Çalar hakkında soruşturma başlatıldı.

Hafta sonu Diyarbakır Stadı'nda oynanan Amed Sportif Faaliyetler-Sakaryaspor maçının ardından Sakaryasporlu 4 futbolcu, Huzur Polis Merkezi'ne başvurarak rakip takımın oyuncusu Mansur Çalar'dan kendilerini kesici aletle yaraladığı iddiasıyla şikayetçi oldu.

Sakaryasporlu futbolculardan Hacı Ömer Doğru, polis merkezindeki ifadesinde, "Maçın ilk yarısı bittiği anda soyunma odasına doğru yöneldiğimde 72 sırt numaralı Mansur Çalar yanıma geldi, küfrederek hakarette bulundu. Elindeki sivri bir cismi yüzüme sürterek yaralanmama sebep oldu. Bunun üzerine cisim olduğunu maçın hakemi Ferhat Kestalıoğlu'na söyledik. Üst araması yaparak cismi bulmasını talep ettik. Hakem üst araması yapmadı." beyanında bulundu.

Ferhat Yazgan da "Maçın ilk dakikalarıydı. 72 sırt numaralı Mansur Çalar yanımdan geçerken elinde bir cisimle boyun bölgeme sürterek yaralanmama sebep oldu. Elindeki sivri uçlu bir cismi bana göstererek, 'Hepinizi çizeceğim.' dedi." diyerek şikayetçi oldu.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, futbolcu Çalar hakkında soruşturma başlatıldı.

Futbolcu Çalar'ın rakip takımın oyuncularına karşı sportmenlik dışı davranışlarına ilişkin sosyal medyadaki görüntüler tepkiye neden oldu.

Amed Sportif Faaliyetler Kulübünden açıklama

Amed Sportif Faaliyetler Kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, maçta Sakaryaspor oyuncusu Dilaver Güçlü’nün özellikle İstiklal Marşı okunurken hareket yaptığı ve bu hareketin sporcu ve taraftarları tahrik ettiği öne sürüldü.

Adı geçen sporcunun bununla kalmayıp attığı golden sonra yedek kulübeye giderek el kol hareketlerine devam ettiği ileri sürülen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Adeta sporcu ve taraftarlarımızı planlı bir şekilde tahrik etmek isteyen bu sporcu, maç süresince bu hareketlerine devam etmiştir. Tv264'ün sosyal medyaya servis ettiği görüntülerde sporcumuz Mansur Çalar’ın elinde herhangi bir delici-kesici alet olmamasına rağmen sporcumuzun İstiklal Marşı okunurken sol elinin üzerine televizyonlarının logosu atılmak suretiyle işaretlenmiş ve elinde bir şey varmış izlenimi verilmiştir.

Görüntüler dikkatlice izlendiğinde ise sporcumuzun elinde herhangi bir delici ve kesici aletin olmadığı görülecektir. Sporcularımızı ve kulübümüzü kesici alet yalanı ile hedef haline getirenler, başka bir yalanla taraftarlarımızın ve sporcularımızın İstiklal Marşı'nı ıslıkladığı yalanını da ortaya atmışlardır.

İstiklal Marşı okunurken onlarca kişi tarafından çekilen görüntüler elimizde mevcuttur."

Öte yandan, konuyla ilgili iki kulüp tarafından basın açıklaması yapılacağı belirtildi.

Amed Sportif Faaliyetler futbolcusuna adli kontrol kararı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta hafta sonu oynanan Amed Sportif Faaliyetler-Sakaryaspor maçının ardından Sakaryasporlu 4 futbolcunun şikayeti üzerine hakkında soruşturma başlatılan rakip takımın futbolcusu Mansur Çalar, çıkarıldığı hakimlikçe yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla salıverildi.

Hafta sonu Diyarbakır Stadı'nda oynanan Amed Sportif Faaliyetler-Sakaryaspor maçının ardından Sakaryasporlu 4 futbolcunun, Huzur Polis Merkezi'ne başvurarak rakip takımın oyuncusu Çalar'dan kendilerini kesici aletle yaraladığı iddiasıyla şikayetçi olmasına ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında savcılıkta ifade veren Çalar, nöbetçi 3. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Çalar, yurt dışına çıkış yasağı ve haftada iki gün en yakın kolluk birimine giderek imza atması şartıyla serbest bırakıldı.

Mahkemece, adli kontrol tedbirlerine uyulmaması halinde Çalar'ın tutuklanabileceği ihtarında bulunuldu.

Kulüp Başkanı Ali Karakaş'tan açıklama

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Ali Karakaş, kulüpte düzenlediği basın toplantısında, sahalarda toplumu ayrıştıracak, kin ve nefret oluşumuna yol açacak davranışları kınadıklarını, yeşil sahalarda kardeşliğin ve dostluğun yeşermesini dilediklerini söyledi.

Karakaş, oyuncuları Çalar'ın karşılaşma öncesi seremoni sırasında elindeki jiletle rakip takımın 4 oyuncusunu yaraladığı iddiasına ilişkin soru üzerine şunları kaydetti:

"Eğer böyle bir jilet ve yaralama varsa karşı takımın oyuncuları neden buna itiraz etmediler? 90 dakika oynadıktan sonra neden bu itirazı yaptılar? Bu da manidardır ve cevaplanması gereken bir sorudur. Jilet gayet sivri bir alettir. Birinin yüzüne jiletle müdahale ederseniz harıl harıl kan akacağını düşünüyorum. Mansur Çalar, rakip takımın sarı saçlı oyuncusunun yüzüne elini vurduğunda o da gülümsüyor. Herhangi bir irkilme yok. Yine 21 numaralı kaptanlarına arkadan müdahale ettiğinde herhangi bir irkilme yok."

Ligdeki puan tablosu ve sıralamaya da değinen Karakaş, "Sporda kaybedersiniz de kazanırsınız da. Bu, sporun doğasında var. Sakaryaspor, şampiyonluğa oynayan bir takım. Oynadıkları bu maçta şampiyonluk hedeflerinden uzaklaştılar ama bu maçı tekrar oynatmak için böyle aslı olmayan, yalan beyanlarla kulübümüzü ve oyuncumuzu hedef alan açıklamalar tarafımızdan kabul edilmeyecek bir durum. 3 puan uğruna böyle bir gerginlik, düşmanlık yaratma hakkınız yoktur." diye konuştu.

Sakaryaspor Başkanı Ekşi: Daha maç başlamadan yapılanları hepimiz gördük

Sakaryaspor Kulübü Başkanı Cevat Ekşi, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta oynanan Amed Sportif Faaliyetler-Sakaryaspor maçında yaşananların hoş şeyler olmadığını söyledi.

Rüstemler Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında yönetim kurulu üyeleri Cumhur Genç ve Sercan Damar ile birlikte açıklamalarda bulunan Cevat Ekşi, maçtaki gerginliğe ilişkin, "Yapılanlar hoş şeyler değil. Daha maç başlamadan yapılanları hepimiz gördük. Bunların olmaması gerekir." dedi.

Hakem ve temsilcilerin yaşananlara göz yumduğunu ileri süren Ekşi, "Bir adamdan kesici alet alınamadı. Hakemin böyle bir yetkisi de var. Maçı durdurup, oyuncuyu çağırıp, arama yapma yetkisi olmasına rağmen, hakem oyuna müdahale etmedi. Hakem burada sınıfta kalmıştır." diye konuştu.

Ekşi, hakemlerle ilgili farklı sıkıntılar da yaşadıklarını kaydederek, "Hakemlerden bayağı yorulduk. Son 2-3 maçtır hepiniz görüyorsunuz. Hakemlerle ilgili çok ciddi sıkıntılarımız var. Bunların hepsini Merkez Hakem Kuruluna (MHK) da bildirdik. Bunların üstüne daha fazla gideceğiz. Şimdi buradan ne sonuç çıkacak onu bekliyoruz. Sonra gerekirse federasyona, MHK'ye hep beraber Sakaryaspor olarak, camia olarak yürüyeceğiz. Bundan sonra ne gerekirse yapmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Cevat Ekşi, Diyarbakır'da kendilerine eşlik eden AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu ve İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'a teşekkür etti.

Genç: Hakem, 'Oynayın, şu an yapacak bir şey yok.' diyor

Sakaryaspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Cumhur Genç, maçta yaşananlara ilişkin durumu gözlemcilere anlattıklarını ancak herhangi bir girişimde bulunulmadığını belirtti.

Maç oynanırken futbolcularının, rakip takımın bir oyuncusunda kesici alet bulunduğunu hakeme bildirdiğini anlatan Genç, "Oyuncularımız saha içerisinde devamlı hakemle, 'Elinde bir şey var, bizi darbediyor. Alır mısın?' diye diyalog halinde. Hakem de, 'Oynayın, şu an yapacak bir şey yok.' diyor. İlk yarının sonunda arkadaşlarımız soyunma odasına geldi. Biz de olayın vahametini asıl orada gördük." açıklamasında bulundu.

Kulüp yönetim kurulu üyesi Sercan Damar ise Diyarbakır şehri veya Amed Sportif Faaliyetler takımıyla bir problemlerinin olmadığını vurguladı.

Geçmiş senelerde Diyarbakırlı futbolcuların ve taraftarların Sakarya'da ne kadar iyi karşılandığının bilindiğini dile getiren Damar, "Konulan deplasman yasağını kaldıran bir anlayışımız varken, bizim bu yapıya karşı nasıl düşman olmamız, kin gütmemiz beklenmektedir?" şeklinde konuştu.

Maçtan önce gerilimin artırılmak istendiğini savunan Damar, "Sakarya'da oynanan ilk maçta yaşanan olaylar, tamamen birilerinin sistematik abartmasıyla ve ortamı germek amacıyla bu kadar büyütülmüş, ikinci maçın tansiyonu bilinçli bir şekilde artırılmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Ferhat Yazgan: Bizim işimiz futbol oynamak

Sakaryaspor Futbol Takımı Kaptanı Ferhat Yazgan, Rüstemler Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ardından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Diyarbakır'a giderken 3 puan almanın dışında bir hedeflerinin olmadığını dile getirdi.

Rakip takım oyuncularının farklı düşüncede olduğunu savunan Ferhat, şunları söyledi:

"Zaten görüntülerde her şey gözüküyor. 72 numaralı Mansur (Çalar) elinde bir cisim ile oynadı. Seremoniden sonra yanından geçerken, kalçama elindeki cismi batırdı. O an kafamı çevirdim ve bana bir şey gösterdi. Olay çıkmasın diye üstelemedim. Biz sakin kalmaya çalıştık. Bizim işimiz futbol oynamak. Oraya savaşmaya gitmedik. Her küçük olayda bize saldırmaya çalıştılar. Yaşananları hakeme ilettim. Yanında bir cisim taşıdığını, müdahale etmesini söyledim. Hakem ise kendisinin bir şey görmeden müdahale edemeyeceğini, yakalarsa müdahale edeceğini söyledi. Demek ki yakalayamadı. İnşallah bir daha böyle bir şeyle karşılaşmayız. Türk futboluna hiç yakışmayan görüntüler."