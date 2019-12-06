Euro
6.39
Dolar
5.75
BIST 100
109,128.70
Altın
1,472.47
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Amanoslar'da EYP patlaması sonucu 2 asker yaralandı

Amanos Dağları'nda el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 asker yaralandı.

Burak Milli,Erdal Türkoğlu   | 06.12.2019
Amanoslar'da EYP patlaması sonucu 2 asker yaralandı

Hatay

Hatay'ın İskenderun ilçesi Amanos Dağları'nda el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu 2 asker yaralandı.

Güvenlik güçlerinin Amanos Dağları eteklerindeki arazi arama-tarama faaliyetleri sırasında, PKK terör örgütü mensuplarınca önceden tuzaklandığı belirlenen EYP patladı.

Yaralanan 2 asker, İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Körfez krizinde sona doğru
Uluslararası hukuk Rohingya testinden geçiyor
Cezayir’de başkanlık seçimi ve artan gerilim
Avrupa Bosna’yı bilir de bilmezden gelir
NATO üyeleri için Türkiye’yi anlama kılavuzu

Benzer haberler

Amanoslar'da EYP patlaması sonucu 2 asker yaralandı

Amanoslar'da EYP patlaması sonucu 2 asker yaralandı

Van'da silah kazasında yaralanan asker şehit oldu

'Çektiğim acılar 1-2 yıla sığacak acılar değil'

Hakkari Valisi Akbıyık'tan yıldırım düşmesi sonucu yaralanan askerlere ziyaret

Hakkari Valisi Akbıyık'tan yıldırım düşmesi sonucu yaralanan askerlere ziyaret
Yıldırım düşmesi sonucu Pençe Harekatı bölgesinde bir asker şehit oldu

Yıldırım düşmesi sonucu Pençe Harekatı bölgesinde bir asker şehit oldu
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde teröristlerin tuzakladığı patlayıcılar imha ediliyor

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde teröristlerin tuzakladığı patlayıcılar imha ediliyor