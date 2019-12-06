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Barış Pınarı Harekat bölgesinde patlayıcı temizliği sürüyor

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat bölgesinde bugüne kadar PKK/YPG tarafından tuzaklanmış 1381 el yapımı patlayıcı ile 752 mayının etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Barış Gündoğan   | 06.12.2019
Barış Pınarı Harekat bölgesinde patlayıcı temizliği sürüyor

Ankara

Barış Pınarı Harekat bölgesinde bugüne kadar PKK/YPG tarafından tuzaklanmış 1381 el yapımı patlayıcı (EYP) ile 752 mayın etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden yapılan açıklamada, komandoların bölge halkının güvenliği için Barış Pınarı Harekat bölgesinde terör örgütü PKK/YPG tarafından tuzaklanmış el yapımı patlayıcı ve mayınların imhasına devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, bugüne kadar bölgede tuzaklanmış 1381 el yapımı patlayıcı ile 752 mayının etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

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