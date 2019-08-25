'Altın eller' Ahlat'ta hünerlerini sergiledi
Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü etkinlikleri için 50 ilden Ahlat'ta gelerek stant açan devlet sanatçıları, unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarını vatandaşların beğenisine sundu.
Bitlis
Ülkenin birçok yerinde düzenlenen fuar ve etkinliklere katılarak geleneksel sanatlara ilgiyi artırmaya çalışan "altın eller", Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü kutlamalarının bir bölümünün yapıldığı Bitlis'in Ahlat ilçesinde hünerlerini sergiledi.
Çarho mevkisindeki 400 dönümlük alanda kurulan kıl çadırlarda sanatlarını icra eden yaklaşık 50 ilden devlet sanatçısı, yörelerine has ürünleri yaparak vatandaşların beğenisine sundu.
Stantları gezen vatandaşlar, eserler ve yapım teknikleri hakkında sanatçılardan bilgi aldı, fotoğraf çektirdi.
"Teknolojiye karşı mücadele ediyoruz"
Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde bastonculuk yapan devlet sanatçısı Cumali Birol, AA muhabirine, Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünce etkinliklere davet edildiklerini söyledi.
Ceviz ağacının yanı sıra manda, sığır ve koç boynuzu kullanarak baston ürettiklerini anlatan Birol, şöyle devam etti:
"Bu tür etkinliklerin devam etmesi gerekiyor. Özellikle bölgemiz için çok önemli. Geleneksel el sanatlarının yok olmaması adına mücadele veriyoruz. Ürünlerimiz tamamen el yapımı. Endüstriyel ürün kullanmıyoruz. Bugün piyasadaki endüstriyel ürünler geleneksel el sanatlarını yok olmaya itiyor. Biz de teknolojiye karşı mücadele ediyoruz. Bu tür etkinlikler sayesinde sanatımıza ilgi de artıyor."
"Mesleğin son ustasıyım"
Bitlis'e özgü "harik" yapan devlet sanatçısı Haydar Yılmaz, standı ziyaret edenlere ayakkabının özelliklerini anlattığını dile getirdi.
Harikin, kendir ve keçi kılından yapıldığını aktaran Yılmaz, şöyle konuştu:
"Tamamen el işidir. 5 günde bir çift yapılabiliyor. Yöre halkı ayakkabı olmadan önce yıllar boyunca bunu kullanmış. Şimdi halk oyunları için ve romatizması olanlara sipariş üzerine yapıyoruz. Mesleğin son ustasıyım. Böyle bir etkinlikte olmak çok güzel duygu. Altın Eller Fuarı'na, İstanbul, İzmir ve Antalya'da katılmıştık. Kendi evimizde katılmak daha anlamlı oldu."
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.