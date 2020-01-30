Euro
6.59
Dolar
5.98
BIST 100
118,758.90
Altın
1,580.20
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Akdeniz'de 5,5 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ayşe Şensoy Boztepe   | 30.01.2020
Akdeniz'de 5,5 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Yunanistan Dodecanese'nin 72,08, Marmaris'in 162,06 kilometre açıklarında saat 14.21'de 5,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yaklaşık 12,11 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Trump’ın 'Vadedilmiş Topraklar' planı
Belçika'nın 'imtiyazlı' terör örgütü: PYD/PKK
Premier lig'de Brexit etkisi
GÖRÜŞ - Bosna soykırımının faillerine 'insanlık' iadesi girişimi
Barış değil Filistin'i tasfiye planı

Benzer haberler

MEB, deprem bölgesinde psikososyal destek eğitimini sürdürecek

MEB, deprem bölgesinde psikososyal destek eğitimini sürdürecek

Depremden etkilenen Malatya'da bir bahçeden kaynak suyu çıktı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Hasarlı konutları deprem riski olan konutları dönüştüreceğiz

Depremzede çift düğünlerini yapıp çadıra döndü

Depremzede çift düğünlerini yapıp çadıra döndü
Kılıçdaroğlu yarın deprem bölgesinde incelemelerde bulunacak

Kılıçdaroğlu yarın deprem bölgesinde incelemelerde bulunacak
Akdeniz'de 5,5 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 5,5 büyüklüğünde deprem