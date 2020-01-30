Euro
6.60
Dolar
5.98
BIST 100
118,814.00
Altın
1,580.33
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Depremden etkilenen Malatya'da bir bahçeden kaynak suyu çıktı

Malatya'nın Pütürge ilçesinde, depremin ardından kaynak suyu akmaya başladı.

Okan Coşkun   | 30.01.2020
Depremden etkilenen Malatya'da bir bahçeden kaynak suyu çıktı

Malatya

Malatya'nın Pütürge ilçesinde, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından kaynak suyu akmaya başladı.

Elazığ'da meydana gelen depremin ardından Pütürge'ye bağlı Taşmış Mahallesi'nde bir bahçeden kaynak suyu çıktı.

Taşmış Mahalle Muhtarı Müslüm Endes, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremden sonra kaynak suyunun akmaya başladığını söyledi.

Depremden bir gün sonra alana gidebildiğini belirten Endes, "Deprem günü ben ilçedeydim. Mahalleden beni aradılar, alana gittim. Alanda karşılaştığım manzarada yerin altından su fışkırıyordu. Belediyeden iş makinesi istedim, gelip kontrol ettiler ama çok müdahalede bulunamadılar. Halen su akmaya devam ediyor." diye konuştu.

Öte yandan, kaynak suyu, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Trump’ın 'Vadedilmiş Topraklar' planı
Belçika'nın 'imtiyazlı' terör örgütü: PYD/PKK
Premier lig'de Brexit etkisi
GÖRÜŞ - Bosna soykırımının faillerine 'insanlık' iadesi girişimi
Barış değil Filistin'i tasfiye planı

Benzer haberler

MEB, deprem bölgesinde psikososyal destek eğitimini sürdürecek

MEB, deprem bölgesinde psikososyal destek eğitimini sürdürecek

Depremden etkilenen Malatya'da bir bahçeden kaynak suyu çıktı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Hasarlı konutları deprem riski olan konutları dönüştüreceğiz

Depremzede çift düğünlerini yapıp çadıra döndü

Depremzede çift düğünlerini yapıp çadıra döndü
Kılıçdaroğlu yarın deprem bölgesinde incelemelerde bulunacak

Kılıçdaroğlu yarın deprem bölgesinde incelemelerde bulunacak
Akdeniz'de 5,5 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 5,5 büyüklüğünde deprem