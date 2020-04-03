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Akdeniz'de 4,7 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de, Hatay'ın Yayladağı ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 03.04.2020
Akdeniz'de 4,7 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.15'te Hatay'ın Yayladağı ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 19,77 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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