Euro
7.23
Dolar
6.70
BIST 100
89,730.12
Altın
1,614.96
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye, Koronavirüs

Sağlık Bakanlığı'ndan Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin defin işlemleri açıklaması

Sağlık Bakanlığınca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin defin işlemlerinde, diğer enfeksiyon hastalıklarından hayatını kaybetmiş kişilerin cenazelerinden farklı bir uygulamaya gerek olmadığı bildirildi.

Duygu Yener   | 03.04.2020
Sağlık Bakanlığı'ndan Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin defin işlemleri açıklaması Fotoğraf: Ahmet Kargı/AA

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından İçişleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve 81 valiliğe gönderilen yazıda, Kovid-19 pandemisinin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkisini sürdürdüğü, can kayıplarına yol açtığı belirtildi. 

Yazıda, bu süreçte başta sosyal medya olmak üzere çeşitli iletişim kaynaklarında Kovid-19 hastalığı sebebiyle vefat eden vatandaşların defnedilmesine ilişkin farklı bir uygulamaya gerek olmadığı görüşüne varıldığı belirtildi.

"Cenazeler normal bir şekilde defnedilmeli"

Bakanlık Bilim Kurulunun konuyu tartıştığı, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden kişilerin cenazelerine, diğer enfeksiyon hastalıklarından hayatını kaybetmiş kişilerin cenazelerinden farklı bir uygulamaya gerek olmadığı görüşüne yer verilen yazıda, şunlar kaydedildi:

"Kovid-19 sebebiyle vefat etmiş kişilerin cenazelerinin yıkanması esnasında, diğer enfeksiyon hastalıklarından dolayı hayatını kaybetmiş kişilerin cenazelerinde olduğu gibi gassalların kişisel koruyucu ekipman kullanmaları, kullanılan kişisel korunma malzemelerinin tıbbi atık kutusuna atılması ve yıkanması sonrasında ortamın temizliği/dezenfeksiyonu gerekmektedir. Kovid-19 hastalığı sebebiyle hayatını kaybeden kişilerin yıkanması sonrasında cenazeleri normal bir şekilde kefenlenebilecek, cenaze torbasına konulmasına gerek olmayacak, defin yerine standart bir tabutla taşınabilecek ve kefeni ile özel bir mezarlığa gerek duyulmadan defin yerine kireç serpilmesi gibi bir tedbire gerek olmadan normal mezarlık alanına defnedilebilecek."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanlığı'ndan Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin defin işlemleri açıklaması
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro salgını küçümsemeye devam ediyor
Trump ile aynı ortamda bulunacaklara Kovid-19 testi şartı getirildi
IMF: Koronavirüs pandemisi benzeri görülmemiş bir ekonomik krize neden oldu
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Benzer haberler

Erdoğan koronavirüs salgınına karşı yeni tedbirleri paylaştı

Erdoğan koronavirüs salgınına karşı yeni tedbirleri paylaştı

Sağlık Bakanlığı'ndan Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin defin işlemleri açıklaması

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro salgını küçümsemeye devam ediyor

Koronavirüs salgınında son 24 saat

Koronavirüs salgınında son 24 saat
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: 300 bin konutun 742 milyon liralık taksitini 3 ay öteledik

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: 300 bin konutun 742 milyon liralık taksitini 3 ay öteledik
Marmaris'te yürüyüş, koşu, bisiklete binme ve fotoğraf çekmek yasaklandı

Marmaris'te yürüyüş, koşu, bisiklete binme ve fotoğraf çekmek yasaklandı