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Akdeniz'de 4,4 ve 5,6 büyüklüğünde iki deprem

Akdeniz'de 4,4 ve 5,6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Fırat Taşdemir   | 19.05.2020
Akdeniz'de 4,4 ve 5,6 büyüklüğünde iki deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.02'de Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 6,80 kilometre derinlikte olduğu ve Muğla'nın Datça ilçesine 320 kilometre uzaklıkta gerçekleştiği belirlendi.

Girit Adası yakınlarında saat 02.22'de 5,6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti. 


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