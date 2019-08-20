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Türkiye

Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Zafer Fatih Beyaz, Mustafa Kurt   | 20.08.2019
Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem

Ankara/Antalya

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında saat 12.34'te 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 6,18 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, "Alanya'da Okurcalar açıklarında meydana gelen depremden kaynaklı herhangi bir olumsuzluk şu an için bulunmuyor. Konuyla ilgili çalışmalar sürüyor." dedi.

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