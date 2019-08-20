Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara/Antalya
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında saat 12.34'te 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 6,18 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, "Alanya'da Okurcalar açıklarında meydana gelen depremden kaynaklı herhangi bir olumsuzluk şu an için bulunmuyor. Konuyla ilgili çalışmalar sürüyor." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.