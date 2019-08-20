Euro
6.35
Dolar
5.72
BIST 100
96,243.43
Altın
1,507.99
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. A. Haluk Dursun için Galatasaray Lisesi’nde tören düzenleniyor CHP Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenliyor
logo
Türkiye

Prof. Dr. Dursun'un adı son konuşmasını yaptığı merkezde yaşatılacak

Van'da geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitiren Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Dursun'un isminin, Malazgirt'te son konuşmasını yaptığı programın gerçekleştirildiği kültür merkezinde yaşatılacağı bildirildi.

Şener Toktaş,İbrahim Yaldız   | 20.08.2019
Prof. Dr. Dursun'un adı son konuşmasını yaptığı merkezde yaşatılacak

Muş

Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında dün "4. Tarihi Roman ve Romanda Tarih Bilgi Şöleni"ne katıldıktan sonra Van'ın Erciş ilçesine giderken aracının kaza yapması sonucu hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un ismi Malazgirt Kültür Merkezine verilecek.

Malazgirt Kaymakamı Emre Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hocamızın bizler için tabii ki önemi çok büyük ama Malazgirt ilçemiz için bir önemi daha var." dedi.

Yalçın, şöyle devam etti:

"Hocamız, Malazgirt Zaferi'mizi anma etkinlikleri çerçevesinde bizleri yalnız bırakmayarak dün düzenlediğimiz bilgi şölenine katıldı, çok güzel bir konuşma yaptı. Bu, büyük bir feyiz aldığımız konuşma oldu. Akabinde bu acı haberi aldık. Elbette hocamızın hatırası, yetiştirdiği binlerce öğrenci ve verdiği yüzlerce eserle yaşayacaktır. Bu konuyla ilgili olarak bizleri yalnız bırakmadığı için ilçemizdeki kültür merkezimize çok değerli hocamızın adını vermek için gerekli girişimlere başladık."

Dursun'a Allah'tan rahmet dileyen Yalçın, onun dün yaptığı konuşmasıyla kendilerine güzel bir hatıra bıraktığını belirterek, "Resmi yazışmalar başladı. Bizim için ayrı bir önemi oluşan hocamızın adını kültür merkezine vereceğiz. İlçemizde de hocamızın adını sonsuza kadar yaşatacağız." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsrail sağında bölünme derinleşiyor
Kızıldeniz’de uluslararası pazarlıklar
Tunus’ta seçimler ve Nahda Hareketi’nin geleceği
Körfez’deki statükocu eksende çatlak derinleşiyor
GÖRÜŞ - Suriye: Demografi, toponomi ve değişen sınırlar

Benzer haberler

Prof. Dr. Dursun'un adı son konuşmasını yaptığı merkezde yaşatılacak

Prof. Dr. Dursun'un adı son konuşmasını yaptığı merkezde yaşatılacak

Muş'ta HDP'nin il eş başkanları tutuklandı

Muş'ta HDP İl Başkanı Ferhat Çakı gözaltına alındı

Devletten aldığı destekle arıcılıkta söz sahibi oldu

Devletten aldığı destekle arıcılıkta söz sahibi oldu
'Köyümüzde mutluyuz, huzuru burada bulduk'

'Köyümüzde mutluyuz, huzuru burada bulduk'
Muş'ta hububat hasadından 534 milyon liralık gelir beklentisi

Muş'ta hububat hasadından 534 milyon liralık gelir beklentisi