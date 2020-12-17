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Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Fırat Taşdemir   | 17.12.2020
Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.19'da Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin, Muğla'nın Datça ilçesine 404 kilometre uzaklıkta ve 12 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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