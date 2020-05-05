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Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sefa Şahin   | 05.05.2020
Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Ankara

Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre saat 20.20'de Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin, 72,30 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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