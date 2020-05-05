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Ağrı'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Ağrı Doğubayazıt kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Muhammed Boztepe   | 05.05.2020
Ağrı'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

İçişleri Bakanlığı, Ağrı Doğubayazıt kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Doğubayazıt kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando birliklerince operasyon düzenlendi. 

2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda, atışa hazırlanmış 2 roketatar ve mühimmat ele geçirildi.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada da akşam saatlerinde Doğubayazıt ilçesi Gürbulak yolu Barındı Köyü mevkisinde jandarma komando timleri ile bir grup terörist arasında sıcak temas sağladığı aktarıldı.

Çıkan çatışmada 2 terörist silahları ile etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, teröristlerden 2 roketatar ve çeşitli mühimmatlar ele geçirildiği kaydedildi.

Bölgede operasyonlar sürüyor.

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