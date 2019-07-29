Euro
6.25
Dolar
5.61
BIST 100
103,373.10
Altın
1,423.19
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Akar'dan ABD'ye 'Güvenli Bölge' mesajı

Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Savunma Bakanı Esper ile telefonda görüştü.

Zafer Fatih Beyaz,Sarp Özer   | 29.07.2019
Akar'dan ABD'ye 'Güvenli Bölge' mesajı

Ankara

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Esper ile telefonda görüştü.

Milli Savunma Bakanlığından, "Akar, görüşmede Türkiye'nin ABD'den beklentisinin, terör örgütü PKK/YPG’ye desteğini tamamen sonlandırması olduğunu ifade etti." açıklaması yapıldı.

Açıklamada, "Görüşmede, ABD ile ortak bir noktada buluşamazsak 'Güvenli Bölge'yi tek başımıza oluşturmak zorunda kalacağımız ifade edilmiştir." denildi.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tunus’ta bir devrin sonu
S-400 yaptırımları ve Türkiye'nin farkındalığı
'Malezya diğer ülkelere karşı eylemler için üs olamaz'
Körfez krizi sonrası Umman dış politikasındaki arayışlar
İmran Han’ın ABD ziyareti ve Pakistan'ın yeni dış politika vizyonu

Benzer haberler

Akar'dan ABD'ye 'Güvenli Bölge' mesajı

Akar'dan ABD'ye 'Güvenli Bölge' mesajı