Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, ABD Avrupa Kuvvetleri ve NATO Müttefik Kuvvetler Harekat Komutanı Orgeneral Curtis Scaparrotti ile telefonda görüştü.

ANKARA

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile ABD Avrupa Kuvvetleri ve NATO Müttefik Kuvvetler Harekat Komutanı Orgeneral Curtis Scaparrotti, "Münbiç yol haritası"na ilişkin telefon görüşmesi yaptı.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Akar'ın bugün Scaparrotti ile telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.

Açıklamaya göre görüşmede, Suriye kuzeyindeki mevcut güvenlik durumu ile daha önce mutabık kalınan "Münbiç yol haritası" doğrultusunda belirlenen güvenlik prensiplerinin uygulanması konuları ele alındı ve NATO ile ilgili bazı konularda görüş alışverişinde bulunuldu.



Muhabir: Selma Kasap