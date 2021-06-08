Akar, Letonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Pabriks ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Letonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Artis Pabriks arasındaki görüşmede, askeri eğitim başta olmak üzere, savunma ve güvenlik ile savunma sanayinde iş birliği konularının ele alındığı bildirildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Letonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Artis Pabriks'i Milli Savunma Bakanlığında askeri törenle karşıladı.
Pabriks'in tören mangasını selamlaması, şeref defterini imzalamasından sonra iki Bakan önce baş başa görüştü, ardından heyetler arası görüşmeye başkanlık etti.
Görüşme sonrasında açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Akar, "değerli dostum" olarak nitelendirdiği Pabriks ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra savunma ve güvenlik konularını ele aldıklarını aktaran Akar, şunları söyledi:
"Çok olumlu, yapıcı ortamda geçen görüşmelerimizin, önümüzdeki dönemde, güvenlik ve savunma bakımından ülkelerimiz ve silahlı kuvvetlerimiz için önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Askeri, eğitim ve iş birliği konuları başta olmak üzere, savunma ve güvenlik konularında önümüzdeki dönemde neler yapabileceğimizi de görüşme fırsatı bulduk. Bununla ilgili bazı planlar yaptık, görüş alışverişinde bulunduk. Bütün görüştüğümüz konularda, karşılıklı anlayış birliği olduğunu da büyük bir memnuniyetle müşahede etmiş bulunuyorum."
NATO müttefiki iki ülke arasındaki iyi ilişkilere vurgu yapan Hulusi Akar, görüşmede, Türkiye ve Letonya arasında savunma sanayi alanındaki iş birliği konularını da değerlendirdiklerini aktardı.
Türkiye'nin, AB'nin ve NATO'nun güneydoğu sınırlarında kendisine verilen görevleri 69 yıldır en iyi şekilde yaptığını ifade eden Akar, "Bize verilen görevleri eksiksiz, aksaksız yerine getirdik. NATO'da ikinci büyük ordu olarak bize düşen görevleri yapmanın rahatlığı, güveni içindeyiz. Yaptığımız personel katkılarının yanı sıra tatbikatlarda da NATO içinde bize düşen görevleri yaptık, yapmaya devam ediyoruz" diye konuştu.
Bakan Akar, NATO'nun Yüksek Hazırlıklı Müşterek Görev Kuvveti'nin (VJTF) sorumluluğunun bu sene Türkiye'de olduğunu belirterek, "NATO çerçevesinde yaptığımız çalışmalarda, NATO üyesi diğer ülkelerle iş birliğimiz de söz konusu. Bu konuda Letonya'nın da VJTF birliğimize katkılarından dolayı teşekkür etmek istiyorum" değerlendirmesinde bulundu.
FETÖ ile mücadeleye de değinen Akar, şöyle konuştu:
"Bizim hem ülkemizde hem de diğer ülkelerle olan münasebetlerimizde FETÖ ile mücadele önemli yer tutmaktadır. Bu konuda da Letonya ile mutabık kaldığımızı, fikir birliği içinde olduğumuzu, bu mücadeleyi birlikte sürdürmekte kararlı olduğumuzu yine karşılıklı olarak teyit etmiş bulunuyoruz. Hem ikili hem de NATO içindeki ilişkilerimizin, önümüzdeki dönemde artarak devam edeceğine inanıyorum. Bunun da hem NATO hem de ülkelerimiz için faydalı olacağını belirtmek istiyorum."
Konuk Bakanın konuşması
Letonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Artis Pabriks de "dostum" diyerek hitap ettiği Akar'a, gösterdiği misafirperverlikten dolayı teşekkür etti.
Türkiye'yi, "çok güvenilir bir NATO müttefiki" olarak nitelendiren Pabriks, şunları söyledi:
"Türkiye ve Letonya arasında, ilişkileri geliştirecek pek çok fırsatın yer aldığını düşünüyorum. Özellikle stratejik ortaklığımızı geliştirmek, ilerletmek için hem siyasi, askeri, sanayi alanlarında hem de dostluk anlamında burada bulunduğumu söyleyebilirim. İkili görüşmelerimiz sırasında başka konulara da değindik, Ukrayna, Azerbaycan ve Gürcistan ile ilgili güvenlik konularını da görüştük. Türkiye de aynen Letonya gibi bir NATO sınır ülkesi, o nedenle benzer güçlüklerle karşılaşıyoruz."
"Türkiye'nin AB için çok iyi bir aday ülke olduğuna inanıyorum"
Letonya'nın, savunma sanayi alanında önemli adımlar attığını aktaran Pabriks, "Bu anlamda Türkiye ile iş birliği yapmayı önemsiyoruz. Çünkü Türkiye'nin savunma sanayi alanında çok önemli adımlar attığını biliyoruz. AB ile ilgili dürüst yaklaşımı da sizinle paylaşmak istiyorum, ben Türkiye'nin AB için çok iyi bir aday ülke olduğuna inanıyorum. Bu benim kişisel görüşüm ve bunu değiştirmeyeceğimi biliyorum" diye konuştu.
Akar'ın, Letonya'ya yapacağı ziyareti dört gözle beklediğini dile getiren konuk Bakan Pabriks, "Burada başladığımız, hatta gelişimden önce ekiplerimizin çalışmaya başladığı konular üzerinde daha da ilerlememizi sağlayacak" dedi.
Letonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Artis Pabriks, Türkiye ve Letonya arasındaki iş birliğini geliştirecek bir zaptın da bugün imzalanacağını belirterek, "İlişkilerimize verdiğimiz önemi gösterebilmek amacıyla Ankara'da bir askeri ataşeliğin tesisi konusundaki kararımı da sizinle paylaşmak istiyorum. Bu, iki ülke arasındaki iş birliğinin artmasını sağlayacak, iş birliğimizi güçlendirecektir. Askeri ataşemiz şu anda benimle beraber, kendisi burada derhal göreve başlayacak." değerlendirmesinde bulundu.
Gösterilen ev sahipliğinden dolayı şükranlarını ileten Pabriks, sözlerini "Teşekkür ederim" diyerek tamamladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.