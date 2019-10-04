Akar, İngiltere Genelkurmay Başkanı Carter'ı kabul etti
Milli Savunma Bakanı Akar, İngiltere Genelkurmay Başkanı Carter ile görüştü.
Ankara
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Genelkurmay Başkanı Sir Nicholas Patrick Carter'ı kabul etti.
Akar'ın, konuk Komutan ile Bakanlık'taki görüşmesine Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de katıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.