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Türkiye

Akar, İngiltere Genelkurmay Başkanı Carter'ı kabul etti

Milli Savunma Bakanı Akar, İngiltere Genelkurmay Başkanı Carter ile görüştü.

Sarp Özer   | 04.10.2019
Akar, İngiltere Genelkurmay Başkanı Carter'ı kabul etti

Ankara

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Genelkurmay Başkanı Sir Nicholas Patrick Carter'ı kabul etti.

Akar'ın, konuk Komutan ile Bakanlık'taki görüşmesine Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de katıldı.

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