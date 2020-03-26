Euro
7.08
Dolar
6.48
BIST 100
89,406.54
Altın
1,603.27
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

AK Parti'de koronavirüse termal kameralı önlem

Genel Merkeze gelen ziyaretçi ve personel, giriş kapısına yerleştirilen termal kamerayla vücut ısısı ölçümü yapıldıktan sonra içeriye alınıyor.

Muhammed Ali Toruntay   | 26.03.2020
AK Parti'de koronavirüse termal kameralı önlem Fotoğraf: Aytaç Ünal / AA

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Adalet ve Kalkınma Partisinde (AK Parti) yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele önlemleri kapsamında termal kamera uygulamasına geçildi.

Türkiye'de yeni tip koronavirüs vakasının görülmesinin ardından bir dizi tedbirler alınan AK Parti'de Genel Merkezi'nin girişine vücut ısısını ölçen termal kamera yerleştirildi.

Uygulamanın hayata geçirilmesinin ardından parti binasına gelen personel ve ziyaretçilerin, görevliler tarafından vücut ısısı ölçümleri yapıldıktan sonra içeri girmesine izin veriliyor.

AK Parti'deki yemekhane bölümünde de önlemler artırılırken, masalar "sosyal mesafe" kuralına göre düzenlendi.

Alınan tedbirlerle birlikte yemekhanede bulunan çatal, kaşık ve bıçaklar da hijyen açısından özel ambalajlara konuldu, masalardaki tuzluk ve baharatlıklar kaldırılarak, ambalajlı tek kullanımlık ürünler hazırlandı.

Genel merkezde geçen haftalarda katlara dezenfeksiyon kutuları yerleştirilmiş, ayrıca koronavirüsle mücadele konusunda broşürler hazırlanmıştı.

Bu arada tüm il ve ilçe başkanlıkları, koronavirüsle ilgili alınması gereken tedbirlerin artırılması konusunda uyarıldı.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye genelinde koronavirüs nedeniyle 110 fuar ertelendi
İran'da koronavirüsle mücadelede başarısızlığın nedenleri
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Uzmanından çocukların ruh sağlığını koronavirüs etkisinden koruma önerileri
65 yaş üstü vatandaşlara koronavirüse karşı 19 'altın' öneri

Benzer haberler

Koronavirüse karşı D vitamininde 'denge' uyarısı

Koronavirüse karşı D vitamininde 'denge' uyarısı

65 yaş üstü vatandaşlara koronavirüse karşı 19 'altın' öneri

AK Parti'de koronavirüse termal kameralı önlem

ABD Kovid-19 salgınının 'yeni merkez üssü' olma yolunda ilerliyor

ABD Kovid-19 salgınının 'yeni merkez üssü' olma yolunda ilerliyor
1500 girişimciden koronavirüse 150 çözüm önerisi

1500 girişimciden koronavirüse 150 çözüm önerisi
ABD dezenfektan üretimi için Türkiye'nin izlediği yöntemi tercih etti

ABD dezenfektan üretimi için Türkiye'nin izlediği yöntemi tercih etti