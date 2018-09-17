Ahmet Yesevi Üniversitesinde devir teslim

Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanlığı görevini yürüten Prof. Dr. Cengiz Tomar (sağda), Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Rektör Vekilliği görevini Prof. Dr. Mehmet Kutalmış'tan devraldı.

ANKARA

Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanlığı görevini yürüten Prof. Dr. Cengiz Tomar, Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Rektör Vekilliği görevini Prof. Dr. Mehmet Kutalmış'tan devraldı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, Ahmet Yesevi Üniversitesi Rektör Vekili görevini yürüten Prof. Dr. Kutalmış'ın görev süresinin sona ermesi nedeniyle bu göreve, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Yürütme Kurulunca Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanlığı görevini yürüten Prof. Dr. Tomar'ın atandığı anımsatıldı.

Açıklamada, söz konusu atama için rektör vekili makamında devir teslim töreni düzenlendiği belirtildi.

Rektör Vekili olarak atanan Prof. Dr. Tomar'ın törenle görevi Prof. Dr. Kutalmış'tan devraldığı ifade edilen açıklamada, törene Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız, Rektör Prof. Dr. Bolatbek Abdrasilov ile Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Umirbek Umbetov ve Dr. Öğretim Üyesi Pusat Pilten'in katıldığı ifade edildi.

Açıklamaya göre, Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız, törende yaptığı konuşmada, Mehmet Kutalmış'ın dört yıllık görevi boyunca yaptığı hizmetlerinden kendisine dolayı teşekkür etti, görevi devralan Prof. Dr. Cengiz Tomar'a da başarı diledi.

Prof. Dr. Mehmet Kutalmış da Yıldız'ın kendisine dört yıl boyunca destek verdiğini belirterek, bu süre içerisinde birlik, beraberlik ve uyum içinde çalıştıklarını ifade etti. Kutalmış, görevi devralan Prof. Dr. Cengiz Tomar'ı da tebrik etti.

Rektör Prof. Dr. Bolatbek Abdrasilov da Mehmet Kutalmış'a akademik hayatında başarılar dileyerek, göreve yeni atanan Prof. Dr. Cengiz Tomar ile üniversitenin bütün faaliyetlerinde üstün gayretle çalışacaklarını bildirdi.

Rektör Vekili Prof. Dr. Cengiz Tomar ise konuşmasında, görevinin büyük bir sorumluluk olduğunu, Yesevi camiasının hiçbir zaman birbirinden kopmayacak sağlam bir manevi bağ ile birbirine bağlı olduğunu ifade ederek, Prof. Dr. Kutalmış'ın devrettiği görevi geliştirme azim ve kararlılığını göstereceğini belirtti.

Tomar, "Türk dünyasının büyük ve başarılı ortak kurumunu daha etkin ve dinamik faaliyetlerle eğitim ve bilim alanında hak ettiği seviyeye yükseltmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Cengiz Tomar kimdir?

Üsküdar'da 1970 yılında doğan Tomar ilk, orta ve lise öğrenimini burada tamamladı ve 1988 yılında başladığı Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü lisans eğitimini 1992 yılında tamamlayarak üniversiteden mezun oldu.

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Bölümü araştırma görevlisi kadrosuna 1993 yılında atanan Tomar, 2000'de yine aynı kadro ile Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümüne nakledildi. Tomar, 2000-2003 yılları arasında Edinburgh Üniversitesi, İslam ve Ortadoğu Araştırmaları bölümünde Ortadoğu tarihi alanında çalıştı.

Tomar, 2003-2005 yıllarında Şam Üniversitesinde öğretim üyeliği yaptı ve 2011'de doçent ünvanını aldı. Marmara Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsünde 2011-2014 yılları arasında müdür yardımcısı ile Ortadoğu Siyasi Tarihi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapan Tomar, 2016'da profesör unvanını aldı.

Ortadoğu ve Arap coğrafyasının tarihi ve kültürüne dair pek çok çalışması bulunan Prof. Dr. Cengiz Tomar, 2017 yılında Yalova Üniversitesi Rektör Yardımcılığı görevine atandı.Tomar, 2017-2018 yılları arasında Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi dekanı olarak görev yaptı.

Muhabir: Yeşim Sert Karaaslan