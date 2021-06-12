Ağrı'da bir terörist çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında bir terörist çıkan çatışmada güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi.
Ağrı
İlçenin kırsal kesimine giden jandarma ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir kişiyi incelemek için kendisine "dur" ihtarında bulundu.
Terörist olduğu anlaşılan bu kişinin güvenlik güçlerine el bombası atarak kaçmaya çalışması üzerine çatışma yaşandı.
Çıkan çatışmada terörist, güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi.
Jandarmanın bölgedeki operasyonu sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.