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Ağrı'da 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Ağrı bölgesinde icra edilen hava destekli operasyonda 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Yasemin Kalyoncuoğlu   | 21.07.2019
Ağrı'da 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Ağrı bölgesinde hava destekli operasyonların icra edildiği belirtildi.

Operasyonda, 2 PKK'lı bölücü terörist etkisiz hale getirildi.

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