Ağrı'da 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Ağrı bölgesinde icra edilen hava destekli operasyonda 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Ağrı bölgesinde hava destekli operasyonların icra edildiği belirtildi.
Ağrı bölgesinde icra edilen hava destekli operasyonda iki PKK’lı bölücü terörist etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/YgWRT2vADg— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 21 Temmuz 2019
Operasyonda, 2 PKK'lı bölücü terörist etkisiz hale getirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.