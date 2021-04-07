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Afyonkarahisar'da özel harekat polislerinin eğitim faaliyetleri nefes kesti

30 özel harekat polisi, önce koordineli bir şekilde silahlı atış ve keskin nişancı atışı yaptı, ardından bir otobüs ile bina içinde rehine kurtarma operasyonu gerçekleştirdi.

Arif Yavuz   | 07.04.2021
Afyonkarahisar'da özel harekat polislerinin eğitim faaliyetleri nefes kesti Fotoğraf: Mustafa Bayer : AA

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da Türk Polis Teşkilatının 176. yıl dönümü dolayısıyla 30 özel harekat polisinin gerçekleştirdiği eğitim faaliyetleri beğeni topladı.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Polis Haftası dolayısıyla İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesinin Polis Eğitim Merkezi Atış Poligonu'ndaki eğitim faaliyetlerini inceledi.


30 özel harekat polisi, önce koordineli bir şekilde silahlı atış ve keskin nişancı atışı yaptı, ardından bir otobüs ile bina içinde rehine kurtarma operasyonu gerçekleştirdi.

Vali Çiçek, nefes kesen silahlı atışlar ile rehine kurtarma operasyonlarını başarıyla yerine getiren polisleri tebrik etti.

Özel harekat polislerinin Türk milleti için gece gündüz alın teri döktüğünü dile getiren Çiçek, şöyle konuştu:

"Bugün polislerimizin kahramanlıklarını ve meziyetlerini bir kez daha gördük. Onların sayesinde bu ülkede güvenli ve huzurlu bir şekilde yaşıyoruz. Hendek operasyonlarını hepimiz biliyoruz. Özel hareket polislerimiz orada muazzam bir başarı gösterdiler. Yurt içi ve dışında şehitler verdik. Ama hiç bir şeyden vazgeçmediler. Bu vatan için ölüme bile gülerek gittiler. Bugün burada onlarla birlikte olmakta bizlere gurur veriyor."

Konuşmanın ardından Çiçek, polislerin çocuklarına çeşitli hediyeler verdi.

Özel harekat polislerinin eğitim faaliyetlerini İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Yardımcısı Süleyman Karakuş da takip etti.


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