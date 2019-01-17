Afrin'de karne heyecanı

Fotoğraf: AA/Eşref Musa

AFRİN

Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'nın tamamlanmasının ardından Türkiye'nin destekleriyle yeniden eğitim öğretime başlayan okullarda, 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci kanaat döneminin sona ermesiyle karne heyecanı yaşandı.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül, bakanlığın desteklediği Afrin İmam Hatip Lisesi karne töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgede barışın, huzurun ve kardeşliğin egemen olması için fedakarca çalışmaları olduğunu söyledi.

Gül, bakanlık ve Hatay Valiliğinin koordineli şekilde Afrin'deki okulların açılması için yoğun çaba sarf ettiklerini söyledi.

"Bu dönem başından itibaren de peyderpey okullarımız aşamalı olarak eğitime başladı." diyen Gül, ilçede 243 okulda 43 bin öğrencinin eğitim gördüğünü belirtti.

Gül, okullarda bin 571 Suriyeli personelin hizmet verdiğini dile getirerek "Öncelikle herkesin, tüm çocukların eğitim almasını istiyoruz. Kayıp nesil olsun istemiyoruz. İki haftalık tatilin ardından çocuklar tekrar eğitime başlayacak." ifadesini kullandı.

Okul idarecilerinden Halid Gaffur da "Herkesin yüzünde büyük bir mutluluk var. Öğrencilerin yüzü gülüyor. Sizler hayırı, iyiliği kalplerimize ektiniz. Zor koşullarda okullarda eğitime devam ettiniz ve büyük bir başarı elde ettiniz. Afrin'de bulunan öğrenciler adına teşekkür ederiz. Barış içinde yaşıyor olmak bizi mutlu ediyor." dedi.

Törende dereceye giren öğrencilere hediye verildi.

Afrin, 20 Ocak 2018'de başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nda teröristlerden temizlenmişti. Terör nedeniyle sekteye uğrayan eğitim, harekatın tamamlanmasının ardından tekrar başlamıştı.

Muhabir: Burak Karacaoğlu,Eşref Musa