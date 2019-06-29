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Afganistan'da Taliban saldırısı: 25 ölü

Afganistan'ın kuzeyindeki Baglan vilayetinin Nahreyin ilçesindeki bir korucu karakoluna düzenlenen saldırıda 25 korucu öldü.

Sayed Khodaberdi Sadat   | 29.06.2019
Afganistan'da Taliban saldırısı: 25 ölü

KABİL

Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Baglan vilayetinin Nahreyin ilçesindeki korucu karakoluna düzenlediği saldırıda 25 korucunun öldüğü bildirildi.

Baglan İl şura Vekili Muhammed Hanif Kohgedai, basına yaptığı açıklamada, militanların, Nahreyin ilçesindeki korucu karakoluna saldırması sonucu 25 korucunun hayatını kaybettiğini söyledi.

Saldırıda 8 korucunun yaralandığını da ifade eden Kohgedai, bölgeye takviye birliklerinin gönderildiğini belirtti.

Görgü tanıkları ise saldırıda 30 korucunun öldüğünü öne sürdü.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı. 

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