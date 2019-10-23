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AFAD'dan Van depremi infografiği

AFAD, Van'da 23 Ekim 2011'de meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremin ardından yürütülen çalışmaları infografik yaptı.

Orhan Onur Gemici   | 23.10.2019
AFAD'dan Van depremi infografiği

Ankara

Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı, Van'da 23 Ekim 2011'de meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremin ardından yapılan çalışmaları infografikle anlattı.

AFAD'ın Twitter hesabından paylaşılan infografiğe göre, söz konusu depremde ildeki evlerin yüzde 76'sı ağır hasar gördü.

Depremin ardından ilk 6 saatte bölgeye 703 arama kurtarma personeli, 2 bin 471 çadır, 10 bin 40 gıda kolisi, 7 bin 406 battaniye; ilk 24 saatte ise bunlara ek olarak 2 bin 518 arama kurtarma personeli, 6 bin 529 çadır, 17 bin 594 battaniye ve 4 bin soba ulaştırıldı.

Yapılan çalışmalar sonucu, 252 vatandaş enkazdan sağ kurtarıldı. Kurulan 35 konteyner kentle 200 bin kişiye geçici barınma alanı sağlandı.

Ekiplerce 200 bin konut, iş yeri ve ahırın hasar tespiti yapıldı.

Depremin 39. gününde kalıcı konutların temeli atıldı. Bu konutlardan 17 bin 489'u bir yılda hak sahiplerine teslim edildi.

Afet sonrası yaraların sarılabilmesi için toplam 5 milyar 360 milyon lira harcandı.

Getirilen kaynak suyuyla Van'ın 50 yıllık su ihtiyacı karşılandı.

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