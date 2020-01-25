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AFAD'dan depremle ilgili dezenformasyon uyarısı

AFAD sosyal medyada depremle ilgili oluşabilecek dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar etmemeleri konusunda vatandaşları uyardı.

Esin Işık   | 25.01.2020
AFAD'dan depremle ilgili dezenformasyon uyarısı

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan duyuruda, "Vatandaşlarımızın sosyal medyada oluşabilecek dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar etmemeleri, doğru bilgi için resmi kaynakları takip etmeleri rica olunur." ifadesi kullanıldı.

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