AFAD'dan depremle ilgili dezenformasyon uyarısı
AFAD sosyal medyada depremle ilgili oluşabilecek dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar etmemeleri konusunda vatandaşları uyardı.
Ankara
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan duyuruda, "Vatandaşlarımızın sosyal medyada oluşabilecek dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar etmemeleri, doğru bilgi için resmi kaynakları takip etmeleri rica olunur." ifadesi kullanıldı.
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Kamuoyuna saygıyla duyurulur ⚠️#Elazığ #deprem pic.twitter.com/9nU0nhjqGj— AFAD (@AFADBaskanlik) January 24, 2020