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AFAD: Yurtlarda karantinaya alınanlardan 54 bin 3'ü tahliye edildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yurtlarda karantinaya alınan 69 bin 146 kişiden 54 bin 3'ünün tahliye edildiğini bildirdi.

Orhan Onur Gemici   | 07.05.2020
AFAD: Yurtlarda karantinaya alınanlardan 54 bin 3'ü tahliye edildi

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle, bugüne kadar 77 ildeki 164 Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdu ile özel yurtlarda, büyük bölümü yurt dışından getirilenler olmak üzere 69 bin 146 kişi karantinaya alındı.

Yurtlarda 14 günlük karantina sürelerini tamamlayarak tahliye edilenlerin sayısı, bugün itibarıyla 54 bin 3'e ulaştı. Bu kişiler, AFAD'ın koordinesinde memleketlerine ücretsiz gönderildi.

Karantina ve tahliye işlemleri sırasında 1997 AFAD personeli görev aldı.

Ayrıca 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için Vefa Sosyal Destek gruplarında 1097 AFAD personeli 446 araçla mesai yapıyor.

AFAD'ın söz konusu faaliyetleri kapsamında harcanan miktar bugün itibarıyla 71 milyon 294 bin 214 lira oldu.

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