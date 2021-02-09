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AFAD: İstanbul'daki fırtınada 3 kişi yaralandı

Fırtına nedeniyle 18 ilçede 193 çatı uçması, 13 ağaç devrilmesi olayının meydana geldiği, 191 araç ile bir halk ekmek büfesinin hasar gördüğü belirtildi.

Orhan Onur Gemici   | 09.02.2021
AFAD: İstanbul'daki fırtınada 3 kişi yaralandı

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, İstanbul'da dün akşam etkili olan fırtına nedeniyle 3 kişinin yaralandığını, 18 ilçede 193 çatı uçması, 13 ağaç devrilmesi olayının meydana geldiğini, 191 araç ile bir halk ekmek büfesinin hasar gördüğünü bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, İstanbul'da dün akşam etkili olan fırtına nedeniyle birçok ilçede ağaç devrilmesi ve çatılardan parça düşmesi gibi olaylar yaşandığı, bazı araç ve iş yerlerinde zarar oluştuğu hatırlatıldı.

Şu ana kadar 18 ilçeden 193 çatı uçması, 13 ağaç devrilmesi, 191 araç hasarı, bir halk ekmek büfesi hasarı bildirildiği ifade edilen açıklamada, olaylarda 3 vatandaşın da yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, hasar tespit çalışmalarının devam ettiği, tüm ihbarların ivedilikle değerlendirilerek ekiplerin sevkinin sağlandığı ve gelişmelerin takip edildiği vurgulandı.

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