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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay’ın Arsuz ilçesine bağlı Karahüseyinli mahallesinde, kentte meydana gelen orman yangınlarına ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya’da Karatay Belediyesi İsmil Termal Tesisi’nin açılış töreninde konuşuyor.
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Türkiye

AFAD: Hatay'daki yangında 542 kişi tahliye edildi

AFAD, Hatay'daki yangına müdahale çalışmaları kapsamında AFAD ekiplerince 542 kişinin tahliye edildiğini bildirdi.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 10.10.2020
AFAD: Hatay'daki yangında 542 kişi tahliye edildi

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamada, Hatay'da devam eden yangına müdahale çalışmalarıyla ilgili bilgi verildi. 

AFAD ekipleri tarafından 542 kişinin tahliye edildiği, bu kişilerin kontrollü bir şekilde evlerine yerleştirildiği aktarılan açıklamada, bölgede 524 personel ile 2 uçak, 4 helikopter, 70 arazöz, 20 su tankeri, 5 dozer ve iş makinelerinin görev yaptığı ifade edildi.

Açıklamada Tarım ve Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD, itfaiye, sağlık, jandarma ekipleri ile sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerin söndürme çalışmalarına devam ettiği aktarıldı.

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